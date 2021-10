Nicolas FARGES

Directeur de projets complexes en infrastructures de Transport, j'ai développé des compétences transverses dans les champs de la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance par les fonctions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maître d'oeuvre que j'ai tenues. J'ai par ailleurs eu à engager gérer des mutations importantes au sein de l'Etat, au sein de structures souvent réfractaires au changement.



J'exerce actuellement les activités de directeur des partenariats, de l'international à l'Entpe. Je suis également charge de la Formation continue depuis janvier 2014.



En continuité et cohérence avec ces fonctions à l'ENTPE, j'ai développé une grappe d'entreprises intervenant dans le domaine des infrastructures durables. Lancée réellement depuis mai 2010 environ, cette structure, propose de l'ingénierie de projet à ses membres et l'animation de réseaux.



Je suis actuellement en recherche d'une mobilité vers une structure me permettant de consolider mes compétences d'encadrement, ainsi que mes compétences techniques, si possible dans un contexte international.

N'hésitez pas à prendre contact avec moi.



Mes compétences :

Gestion de projets

politiques publiques

aménagement des territoires

infrastructure

Conduite du changement

Travail en environnement multiculturel et inter cu