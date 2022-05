Nicolas FAUTRAT

Ayant découvert le monde informatique à la fin des années 90, je me suis tout de suite intéressé aux nouvelles technologies tout d'abord en apprenant à utiliser le système puis en m’intéressant de plus en plus aux différents paramétrages, installations, dépannages.



J'ai depuis cette période, ayant débuté en étant autodidacte orienté ma formation dans le but de me perfectionner, de développer des méthodes d'utilisation, d'analyse des problèmes afin de développer cette passion à des fins professionnelles.



Mes compétences :

Windows server

Windows

Linux

Support

Helpdesk

Dépannage informatique

HTML et PHP

Administrateur système

Microsoft

ITIL Certification

PC

Informatique

Réseau