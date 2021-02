Nicolas FERON

Chef d'équipe depuis 16 ans , j'assure au quotidien l'encadrement d'une quinzaine de personnes, ainsi que la mise en place et le suivi de la qualité des différentes productions. Je participe également très activement à la création et à l'amélioration de nouveau process de fabrication ainsi qu'au développement de nouveaux produits. Mon engagement, ma pédagogie, mon autonomie tout comme mon dynamisme sont des traits forts de mon caractère. Aussi, je sais mettre mes connaissances et mes compétences au service de mes collaborateurs.



Mes compétences :

Management

Recherches et developpements

Innovation

Amélioration de process

Amélioration de la productivité

Maintenance