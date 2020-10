Nicolas FOURCADE

Une formation initiale en communication et action publicitaire avec une spécialisation vers les nouvelles technologies et les développements web.

Je reprends actuellement une formation après dix ans d’activité professionnelle durant lesquelles j'ai pu obtenir une vision d'ensemble des solutions apportées par les entreprise à leur besoins d'informatisations et d'automatisation des parcours des données dans le déploiement de leur activité, d'abord en tant que téléprospecteur puis comme conseiller client et enfin comme technicien application métier au service des particuliers et des professionnels dans des secteurs d'activités les plus diverses.

Bien connaître leurs attentes, se tenir à leur disposition pour les assister dans leur démarche, présenter et expliquer les services proposés, enregistrer leurs demandes mettre en œuvre des tests ou diffuser leur requête pour dépanner le client sont les compétences que j'ai pu acquérir au cours de ces sept années.

Les évolutions actuelles des technologies et l'interet croissant des entreprises pour leur besoin en systèmes d'informations et l’intérêt que je porte également à ces besoins m'ont amenés à me tourner d'avantages vers les solutions logicielles et les métiers de développement des solutions informatique dans des projets d’informatisations. Aujourd'hui je souhaite compléter ce parcours et enrichir mes compétences dans ce domaine en tant que développeur informatique





Mes compétences :

SQL

C

PHP

Java