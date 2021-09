Nicolas FRIOT

Efficace, rigoureux et polyvalent, je mets mon expérience pluridisciplinaire au service du développement de l'entreprise et de l'innovation. Mon sens du relationnel se place au cœur de la satisfaction des entreprises, des clients, des partenaires et des collaborateurs.



Mes compétences :

Sens du relationnel

Management d'équipes et gestion RH

Sécurité des systèmes d'information

Polyvalence et intégration rapide

Innovation et R&D

Sécurité des systèmes et des données (IT)

Stratégie et Marketing

Sens de la négociation

Contrôle de gestion

Comptabilité générale et analytique

Ingénierie financière

Crédit d'Impôts Recherches & Innovation (CIR/CII)

Déploiement d'infrastructures IT

Virtualisation et VPN

Serveurs ORACLE et MySQL

Pilotage de projets complexes

Clients et serveurs UNIX/Windows