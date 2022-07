Nicolas GARNIER

Ma dernière formation de deux ans m’a donné les compétences pour élaborer des solutions logicielles fonctionnelles et techniques, les développer et les mettre en œuvre dans de nombreux domaines liés aux hautes technologies.



Mes Compétences :



Langages de programmation et modélisation : Java EE, C, C++,

C# .NET, PHP, JavaScript, Visual Basic, UML.



Base de données : Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL server, PL/SQL.



Bureautique: Eclipse, Microsoft Visual Studio, Business Object, Microsoft Office Professional.



Systèmes d'exploitation : Microsoft Windows, Linux, Unix.



Langues :

Anglais (bonne compréhension et expression orale).

Espagnol (scolaire).



