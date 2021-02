Nicolas GAUDIAU

Dans le domaine du nucléaire depuis plus de 10 ans, je me suis forgé une solide expérience dans ce milieu.



J'ai débuté ma carrière chez Areva NP Saint Marcel comme technicien méthodes dans le fabrication des gros composants du CPP de centrale nucléaire. Cette expérience m'a permis de consolider mes connaissances en soudage et sur la méthodologie de fabrication d'échangeurs. J'ai développée une grande autonomie suite à mes différentes missions à l'étrangé. Ceci m'a fait évolué comme responsable de contrats Cuve, GV.



Après 6 ans chez Areva j'ai décidé de passer du fabricant à l'exploitant. Au sein de la section Chaudronnerie de la CNPE de Bugey depuis 2009, je suis passé par le service méthodes, les arrêts de tranches et maintenant le tranche en marche.



Mes compétences :

Autonomie