Nicolas GELIBERT

Plus de 20 ans dexpérience dans des fonctions commerciales : gestion de centres de profits (stations-service et centres-auto), responsable de réseau (stations-service), chef régional des ventes (énergie).

Jai aussi passé 5 années dans une fonction support (conception et animation de formations orientées commerce et marketing).

Aujourdhui je reste à lécoute dopportunités pour un poste dencadrement commercial. Mobilité entière.



Mes compétences :

Management commercial

Gestion de projet

Management opérationnel

Gestion budgétaire

Adaptabilité

Autonomie

ELearning

Budgets