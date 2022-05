Nicolas GUILLEMOT

Passionné par la création d'entreprise et le développement de PME!



J'ai créé et dirige "Le Papier fait de la Résistance", une marque de carnets de notes, de bonne facture, pensés par et pour les amateurs d’un certain art de vivre !



J'ai créé et développe la société B&P (société de conseil et d'investissement pour entrepreneurs), avec Paul et Pierre Marcadé.



..

Diplômé d'un Master EMPMO (Entrepreneuriat et Management des Petites et Moyennes Organisations) au sein de l’IAE Lyon 3 et d’un Master en audit et gestion opérationnels, (IUP Lyon).



Mes compétences :

Accompagnement

Business

Business development

Conseil

Création

Création d'entreprise

Créativité

Entrepreneur

entrepreneuriat

Finance

Innovation

Management

Méthodologie

Stratégie

Entreprenariat

Communication

Développement commercial

Gestion de projet

Marketing