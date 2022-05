Nicolas GUILLEMOT

En 2002, Je découvre le monde de la formation continue par une rencontre avec un consultant formateur, Philippe Renneville.



Après 10 années enrichissantes comme responsable commercial d’une entreprise familiale qui conçoit et vend des jeux éducatifs en bois, je deviens conseiller formation pour la CCI de Quimper pendant 5 ans.



Après une expérience de 3 ans comme responsable du Pôle Formation "Commerce et Métiers" à la CCI de Brest, je viens renforcer l'équipe du Cefortech, notre centre de formation technique spécialisé dans la formation Sécurité et Prévention des risques professionnels.



Mes compétences :

Formation