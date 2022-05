Nicolas GUILLO

Conduite et gestion de projet

Connaissance de l’environnement économique (marché fournisseur)

Connaissance des missions et des métiers de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Maîtrise du code des marchés publics et l’ensemble de la réglementation relative à la commande publique

Connaissance des évolutions des politiques d’achat de l’Etat et du ministère

Diagnostic et reformulation du besoin/analyse des risques



Animation et coordination de groupe de travail pluri professionnel

Maîtrise du code de l’action social et des familles (CASF)

Expertise des procédures budgétaires du secteur associatif habilité

Maîtrise des principes de gestion

Connaissance de la comptabilité publique et privée

Maîtrise des systèmes d’information et des réseaux de communication



Mes compétences :

Achats publics

Comptabilité publique

Coordination de projets

Analyser les besoins et définir les objectifs

Budgétisation

Marchés publics

Commande publique

Gestion de projet

Conduite de projet