Patricia JAHAN

Un parcours international et des compétences logistiques me donnent un profil atypique et transverse.



Ce double profil m'a permis d'évoluer dans des secteurs variés tels que le textile technique, le luxe ou encore l'industrie automobile.



Mon sens du contact et ma réactivité me permettent de trouver des solutions adaptées pour donner pleinement satisfaction aux clients, aussi bien internes et externes.

Je sais conjuguer analyse et rigueur, souplesse et anticipation pour mener à bien mes missions logistiques.



Mes compétences :

Conduite du changement

Gestion d'équipes et recrutement

Approvisionnement

Logistique

Service Client et qualité de service