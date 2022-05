Nicolas GUIOT

Jeune diplômé Estaca spécialisé en aéronautique, je suis à la recherche d’un poste d’ingénieur en calcul de structures. Rigoureux, organisé et autonome, j'ai différentes expériences dans le calcul de structures et les logiciels éléments finis (Nastran/Patran) notamment mon stage de fin d'études chez Sogeclair aerospace et les travaux d’équipe à l'Estaca. Ainsi, j'ai approfondi mes connaissances dans ce domaines et développé également des compétences dans la programmation avec Python et VBA.



Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone.





Mes compétences :

Catia v5

Microsoft Excel

Microsoft Word

Patran

SolidWorks

Python

Nastran

Visual Basic for Applications

MATLAB

Hypermesh

Abaqus

CATIA

Python Programming

Microsoft PowerPoint

C Programming Language