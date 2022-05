Nicolas GUITTON

Passionné de sport nature et des valeurs qu'il procure, mon travail consiste à promouvoir les valeurs des sports nature en entreprise au travers de séminaires de formation et de motivation via des activités opérationnelles de "team building" et de "team learning".



En activité dans la réserve opérationnelle depuis 2003, Officier Communication/Relations internationales, chargé de mission auprès du Cabinet du Commandement de la Base de Défense de Creil.



Domaine de compétences:

-Gestion de Parcs d'activités de loisirs sport nature

-Gestion d'évènements de raid aventure et handisport

-Evénementiel sportif

-Marketing sportif

-Communication

-Relations Publiques

-Production audiovisuel

-Conseils en communication évènementiels

-Conseils en gestion d'activités de parc de loisirs

-Conseils et coaching en gestion de carrière d'athlètes de haut niveau

-Conseils et formations pour les collaborateurs d'entreprises PME, PMI et multinationales (motivation,management, leadership, conduite du changement, gestion du stress, gestion de crise)



Expériences professionnelles:



Gérant du Groupe Franco-Suisse JWS spécialisé dans l'évènementiel d'affaires et les activités de loisirs Sport nature.



Président de l'association française Sportera Handi'Cap organisatrice du raid aventure handisport"LeChallenge"qui mélange des personnes valides et celles en situation de handicap.



Directeur général de la société Suisse Sportera, spécialisé dans la formation(team learning), la construction d'équipe(team building,et l'entrainement opérationnel(team training) au travers des sports nature.



Adjoint du chef de projet au sein du groupe AIR FRANCE-KLM de 2000 à 2007 (Raid/Evénementiel sportif),

-Première équipe d’entreprise (Air France-KLM) ascension et descente en VTT du Mt FUJI (3676 m) par Fujiyoshida, JAPON 2003.

-Raid d’entreprise (Air France-KLM;Quantas) Sydney,Australie 2005.





-Expériences sportives:

-Raid Gauloises Equateur 1998 (équipe Air France)

-Raid Gauloises TIBET Népal 2000 (équipe Air France).

-Raid Gauloises VIETNAM 2002 (équipe Air France).

-Vice-Champion du monde des raids par équipe en 2002 (équipe SPIE BATIGNOLLE).

- 4 Premières Mondiales en Snowscoot-Alpinisme.



www.groupe-jws.com



Mes compétences :

Coaching

dynamique

DYNAMIQUE DE GROUPE

Esprit d'équipe

Rigueur

Stratégie

Team building

Vision