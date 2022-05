Nicolas HAMELIN

Je suis actuellement en poste depuis plus de 14 ans dans un société de transformation de mousse cellulaire. J'ai gravi quelques échelons grâce à une envie de toujours avancer dans la vie. J'ai commencer comme Opérateur pour la gestion de pièces d'insonorisations d'un grand groupe de fabriquant d'engin. Ce premier poste était nouveau pour moi et pour la société, car, il s'agissait d'un nouveau marché. Celui-ci est devenu notre plus gros client. Puis, on m'a proposé une création de poste en tant que Technicien méthodes (Gammes opératoires, optimisation de production, R&D, industrialisation). Je m'occupe également des approvisionnements des matières premières avec l' appui de notre système ERP. Sinon, je pense être quelqu'un de droit et honnête.