Nicolas HARDOIN

Bonjour à toutes et à tous,



Suite à mon DUT Génie Mécanique et Productique obtenu à l'IUT de Rennes 1, j'ai suivi la formation Technicien Spécialisé dans les Métiers de l'Aéroport (TSMA) au sein de l'ESMA, école pluridisciplinaire dans le domaine de l'aviation, située à Montpellier.



A la sortie de la formation sanctionnée par le Diplôme de Technicien Spécialisé dans les Métiers de l'Aéroport, j'ai été de suite embauché par Aviance France (ancien nom de ALYZIA), société d'assistance aéroportuaire à l'Aéroport de Roissy - Charles De Gaulle, en tant que Technicien Agent de Trafic DDM (Devis De Masse). J'y suis actuellement en CDI après un CDD de 6 mois.



Je suis qualifié pour plusieurs compagnies aériennes ; ces compagnies ont des procédures spécifiques concernant l'édition du devis de masse (loadsheet) et/ou l'utilisation de leur propre système d'édition de devis de masse. Il s'agit de TAP Portugal (CLF TAP Matic), EL AL Israël Airlines et Etihad Airways (qualification tous types avions et CLF Etihad).



Mon ambition au-delà des qualifications est d'évoluer dans la hiérarchie de l'entreprise. La première étape de cette évolution est le poste de Superviseur Trafic. Je désire atteindre cet objectif le plus rapidement.



