Je m'appelle Nicolas Haroutiounian, 28 ans, diplomé d'un Master Professionnelle en création Numérique et Management d'image, je recherche un emploi comme infographiste ou direction artistique. Ma passion pour l'infographie s'est développée lors de mes années lycéennes et j'ai pu ensuite, lors de mon entrée à l'université, parfaire mes connaissances en la matière et m'intéresser également à la 3D.





Infographiste 2D/3D



Diplomes :

- 2004: Baccalauréat ES

- 2007/2008 : Licence Arts Plastiques , option infographie 2D, montage vidéo

- 2009-2011 : Master Professionnelle Création Numérique et Management d'image.

- 2012 -... : Autoentrepreneur infographiste





Compétences :



2D : Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash

3D : After Effects , Blender, Infinite Vue

Vidéo : Adobe Première Pro, Final Cut



Mes compétences :

Montage

Cinéma