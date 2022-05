Nicolas HARRAULT

Ingénieur en Automatisme et Informatique Industrielle, j'ai développé mon savoir faire dans le contrôle commande de process industriels de nombreux secteurs : Automobile, agroalimentaire, eau, environnement, aéronautique. Je possède une grande capacité à m'adapter au process du client et à répondre à ses besoins dans de brefs délais. Mes connaissances larges ainsi que mon savoir faire acquis sur le terrain me permet d'apporter des solutions aux problèmes même complexes.



Mes compétences :

Automates programmables

Automatismes industriels

Informatique industrielle

Automatisme

Gestion de projet

Assembly Lines

Kanban

Material Requirements Planning

Production Management

Project Management

LabVIEW

TestStand

Microsoft C-SHARP

API - Schneider

Microsoft SQL Server

Microsoft Visual Studio

C/C++/C#

C++

API - Siemens

Matlab

Microsoft Access

Microsoft Project

Intouch

Simulink

PcVue32

Visual Basic for Applications