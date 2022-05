Nicolas HAUTOY

Select , Chartres

Gérant associe

Ouverture de la boutique SELECT (PAP Homme Multimarque Haut de gamme , HACKETT CERRUTI BRIGHTON SMALTO )



Dormeuil, Paris 8ème

Directeur de magasin (PAP Homme et sur-mesure)

Ouverture de la boutique Rue de la Boetie Paris8

· Gestion administrative ( dépôt en banque , planning )

· Achat de collection

· Animation de briefing quotidien, réunions mensuelles, suivi des performances individuelles de l’équipe

· Suivi des objectifs financiers (développement du chiffre d’affaires, marges, taux d’écoulement)



--------------------------

Stradel’s, Paris 7ème

Responsable de Boutique (PAP Homme et sur-mesure)

· Suivi et gestion du magasin (Ventes, Réassort, Stocks, Merchandising …)

· Développement du CA et amélioration de la marge ( N/-1)



---------------------------

Thomas Pink (LVMH), Paris

Responsable adjoint du Corner –Galeries Lafayette, Boulevard Haussmann

· Formation des vendeurs (accueil, vente, trainings sur collection)

· Gestion administrative du corner (Planning, congé …)

· Animation de briefing quotidien, réunions mensuelles, suivi des performances individuelles de l’équipe

· Développement du C.A et responsable de l’identité visuelle

· Gestion de stock



-----------------------



Boutique Hugo Boss - La Défense, Paris

Vendeur



· Accueil clientèle

· Atteintes des objectifs et développement du CA

· Participation au merchandising

· Responsable des ventes costumes