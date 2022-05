Nicolas HAUVILLER

Ingénieur diplômé de l'École des Mines d'Alès en 2002, mention Entrepreneur.

Actuellement en charge de transfert technologique et innovation dans le laboratoire de recherche en intelligence artificielle et technologies émergentes chez Amadeus, leader mondial des solutions technologiques pour l'industrie du voyage



18+ années d'expérience en gestion de l'innovation et génie logiciel:

- Développement

- Analyse

- Innovation

- Product Design

- Architecture logicielle

- Gestion de projets

- Product Management, Marketing

- Qualité



Particulièrement intéressé par l'innovation au sens large et à titre personnel.



Mes compétences :

Product Management

Créativité

Innovation

Gestion de projet

Intelligence économique

Intelligence artificielle