Nicolas HAVARD

Etudiant en seconde année du cycle ingénieur de Polytech'Lille, dans la filière IMA (Informatique, Microélectronique et Automatique), je cherche actuellement un stage de trois mois de mai à août 2018 en informatique ou en automatique afin d'étendre mes connaissances dans ces domaines.



Mes compétences :

Base de Données SQL

Python

C

HTML 5

CSS 3

Visual Basic 6

Siemens Hardware

Matlab

