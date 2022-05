Nicolas HEDIN-DOUAY

Animateur, producteur, technico réalisateur radio durant 12 ans, je me suis converti au graphisme en 2000 et web designer en 2005. Puis en l'an de grâce 2010, je me suis lancé dans le :

CSS, PHP, Jquery, (pas sans mal...! comme tout graphiste qui se respecte, les codes et l'urticaire sont relativement proches).



Malgré cela, j'ai remis le couvert...

2015 : apprentissage en site responsive et bootstrap.

2016 : en prévision, formation Prestashop puis Motion Design.

2016 : Juin c'est ok pour Prestashop (petit projet pour la rentrée)



En résumé...

la mise à jour régulière ne s'applique pas qu'a nos machines préférées....





> > > > > > > > > > > > > > > > > > CREATION GRAPHIQUE ET PUBLICITAIRE < < < < < < < < < < < < < < < <



Aujourd'hui je suis en freelance fondateur de k-rpoduction.

Je propose d'offrir mes compétences en conception graphique et publicitaire pour les TPE, commerçants, entreprises, artisans, collectivités, agences et centres de formation.





> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > SOLUTIONS MARKETING < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <



Je vous apporte des solutions marketing efficaces et originales grâce à un réseau de prestataires variés, à la pointe de la technologie et en plus, toutes ces entreprises sont Françaises !





> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > CRÉATION WEB < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <



Vous voulez vous afficher sur internet ?

mais de "VOUS AFFICHER VOUS !"

c'est-à-dire une site entièrement conçu à votre image, et non un site copier coller. Je vous assure un site avec des vidéos et/ou images de votre établissement, un suivi régulier, mises à jour, référencement, hérbergement et 3 changements du contenu par an compris.







site commercial :

http://www.k-production.fr



Mes compétences :

Web

Conseil en communication

Illustration

Communication visuelle

Graphisme print