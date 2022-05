Nicolas HEIM

Mes compétences :

UNIX

Perl Programming

Personal Home Page

Korn Shell

Java

ECLiPSe

XML

Visual Basic 6

Visual Basic

Oracle

MySQL

Microsoft Access

Linux Debian

Linux

Joomla!

C++

C Programming Language

Active Server Pages

XSLT

Virtuemart

Standard Template Library

SQL

SPIP

Ruby

ODBC

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Internet Information Server

Microsoft .NET Technology

Lua

JavaScript

Java Server Pages

Java 2 Enterprise Edition

JDBC

ITIL

HTML

Dynamic Host Control protocol

Drupal

Domain Name Server Protocol

Cascading Style Sheets

Apache WEB Server

Apache Subversion

Adobe Photoshop

Active Directory