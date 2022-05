Nicolas HEITZ

Passionné par les nouvelles technologies et le monde du web, je suis très ouvert d’esprit et intéressé par toutes les activités en lien avec le digital et les TIC.



Ainsi, après l'obtention de ma licence professionnelle MASERTIC en alternance, j’ai souhaité étendre mes compétences dans ce domaine en finalisant mon cursus par un master E-Business : double diplôme alliant cours techniques et cours de management dont 40% sont enseignés en anglais, tout ceci en deux années en contrat de professionnalisation.



Pour ce faire, étant fort d’une double compétence par une formation purement commerciale combinée à une formation en marketing spécialisée dans le web, mon emploi idéal serait un travail dans le secteur du digital et tout particulièrement dans la gestion de projets web, avec un grand intérêt pour un poste à l’international dans un pays anglophone.



Mes compétences :

Microsoft Word 2010

Microsoft Excel 2010

Microsoft Publisher

Photofiltre

Adobe Photoshop CS6

Microsoft PowerPoint

Adobe Illustrator CS6