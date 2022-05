Nicolas HEKLER

1477 avenue de l’Europe

Rés. Le Perrières II - Bat. B - Apt. 23

34170 CASTELNAU LE LEZ

Tel. 07.82.52.26.90 A l’attention du Chef du personnel

Castelnau-le-Lez.

Objet : Candidature





Madame, Monsieur,



Je suis actuellement en recherche d’emploi tout contrat au sein de votre entreprise. Je suis ouvert à toutes propositions, je n’exclue pas la possibilité d'une reconversion professionnelle, via un contrat en alternance si nécessaire. (Ex : Chauffeur Livreur, Vendeur Commercial, Technicien Télécom, etc.)



J’ai depuis toujours un très bon contact avec les gens et un moyen HORS DU COMMUN de les CONVAINCRE SANS LES CONNAITRE.



J’ai un intérêt naturel pour la prospection achat/revente, je n'hésite pas chaque jour à consulter "tous les sites" d'annonces. Je fais même de gros échanges, comme par exemple j’ai échangé mon scooter 125cm3 contre une grosse voiture de luxe récente. De ce fait, je maîtrise la négociation de l’achat revente.



C’est pourquoi, je me permets de vous envoyer ma candidature, car j’aime le challenge, ce défit qui me permettra de réaliser mes projets personnels.



Je souhaite me réorienter pour une reconversion professionnelle pour si possible rester dans l'entreprise pour du long terme. Je n'exclue pas la possibilité d'un contrat en alternance.



J’ai des notions de technique de dessins sur ordinateur CAO/DAO via le logiciel AutoCad.



Je vous propose de se rencontrer pour discuter de notre éventuelle collaboration.

Je suis vraiment très motivé et je ne manquerai pas de "tout faire" pour mener à bien les missions que vous me confierez, qui me donneront entière satisfaction.



J’espère avoir l'occasion de vous rencontrer pour un éventuel entretien.



Cordialement.



Mes compétences :

Vente

Inventaire

Livraison aux particuliers

Chauffeur

Vente à distance

Livraisons

Vente B2B

Vente en ligne

Vente directe

Techniques de vente

Capacité de convaincre

Négociation

Prospection

Goût du Challenge

Intrérêt pour les Voitures

Sens du contact