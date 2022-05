Nicolas HELENE

Si la prise en compte des enjeux du développement soutenable est ponctuée par des évènements mondiaux majeurs tels que le sommet de Copenhague, c’est bien au niveau local que les avancées sont les plus perceptibles. Que ce soit avec les engagements des élus locaux et de certaines entreprises ou encore avec la mobilisation citoyenne, le développement soutenable se traduit de plus en plus par la mise en place de projets concrets et ne se résume plus qu'à des effets d’annonce.



Cependant, l’engagement ne suffit pas s’il ne repose pas sur un socle de compétences adaptées. C’est un m’appuyant sur mes acquis universitaires et mes différentes expériences liées au développement soutenable que je souhaite :

Mobiliser, conseiller les décideurs publics et privés locaux, appuyer leurs décisions;

Mettre mes compétences au service du développement soutenable de la collectivité.



Jeune diplômé de l'université de Sciences Economique de Rennes 1 et de la faculté de Sciences Economiques et Sociales de Fribourg (Suisse) je cherche actuellement un emploi dans le domaine des projets publics et privés en lien avec le développement soutenable ou la coopération décentralisée (suivi, évaluation, management de projets).



Je suis disponible immédiatement et mobile



Mes compétences :

Développement durable

Gestion de projet

Agenda 21