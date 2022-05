Nicolas HÉLIS

Agé de 45 ans, vie maritale avec 2 enfants.



Après 17 ans d'activité dans le milieu militaire (Armée de l'Air) en tant que mécanicien aéronautique spécialité Vecteurs et Aéronefs (Avions de Transport à ORLEANS) puis instructeur dans la même spécialité (ROCHEFORT).



Entré en décembre 2008 dans la société Zodiac Aero Electric (ex ECE), actuellement responsable d'un centre de maintenance aéronautique en charge des réparations et du support after-market.



Service, composé d'une soixante de cadres ou non cadres techniciennes ou administratives, chargé de la maintenance, du suivi logistique et commercial des équipements Zodiac Aero Electric déposés dans le cadre des retours PART 145 et PART 21. (Compagnies aériennes et avionneurs)

Les équipements dont le service est en charge:

-Equipements de distribution électrique primaire et secondaire (contacteurs et boîtiers) pour tous types d'avions ou hélicoptères civils ou militaires.

-Panneaux de cockpits avions, poignées de train.