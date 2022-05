Nicolas HÉLOU

Gestion de projets (ingénierie, planification, évaluation, communication, respect des délais et des contraintes techniques, gestion administrative et financière)

Connaissances scientifiques, techniques et juridiques en matière d'environnement et d'énergie

Réalisation d'études et d'audit : déchet, eau, énergie, climat, éco-conception

Conseil auprès des décideurs, mise en œuvre des projets, sensibilisation des acteurs

Ingénierie pédagogique et de formation

Animation, communication, formation et aide au changement

Veille technique et réglementaire

Connaissance des entreprises et des collectivités territoriales

Management d'équipe

Maîtrise des logiciels Word, Excel, Access, PowerPoint, ArcGIS, MapInfo, d'Internet et de l’anglais



