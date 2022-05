Nicolas HENNEQUIN

Depuis Mars 2019: Responsable Méthodes



De Avril 2018 à mars 2019: Chef de projet Méthodes / BE Fonderie



De fev. 2000 à Avril 2018 : Préparateur Méthodes Fonderie .



De avril 1999 à fev.2000 : Technicien Qualité Production , pièces mécaniques en fonte de 1/150 kg . Remplacement Responsable fusion / Moulage / Parachèvement



De sept 1998 à janv. 1999 : Employé (52) . Pièces d’art en fonte et aluminium opérateur mouleur main , noyauteur , couleur .



De mai 1998 à sept 1998 : Employé à G.H.M. Wassy (52) . Remmouleur sur chantier G.F., opérateur coulée continue automatique, opérateur décochage automatisé.



De mars 1998 à avril 1998 : Chef de chantier à fonderie de TREVERAI. (55)

pièces fonte de 1Kg a 2 tonnes, moulage main , noyautage , coulée .



De avril 1996 à mars 1998 : Premier de chantier au fonderie FERRY CAPITAIN (52) .Pièces en fonte ,acier et inox de 200 Kg à 50 tonnes



Année 1995 : Brevet de Technicien Supérieur (Académie de Reims) une année d’enseignement

Année 1994 : Brevet de Technicien - Fonderie sur modèles (Académie de Reims)

Année 1991 : Brevet d’Etude Professionnelle - Fonderie (Académie de Reims)

Certificat d’Aptitude Professionnelle – Fab. en alliages moulés sur modèles (Académie de Reims)