Nicolas HENNEQUIN

Après 7 ans passés au développement technique de composants mécaniques pour moteur thermique, tant côté fournisseur (Continental) que côté constructeur (Volvo), j'ai acquis de fortes connaissances en mécaniques et ainsi qu'une forte maîtrise des processus de développement et de maintenance de composants complexes.

J'ai occupé ensuite un poste de chef de projet validation et vérification pendant près de 5 ans. J'ai ainsi acquis une connaissance globale et approfondie du moteur thermique et aussi développé des compétences de management transversal, de synthèse et de conduite de projet.

Fort de ces expériences, j'ai évolué vers un poste de manager d'équipe, dans une structure à taille humaine, réalisant et développant des moyens d'essais et de mesures de haute technicité, dans les domaines de l'automobile et des transports.



Mes compétences :

Automobile

Développement

Hydraulique

Mécanique

Gestion de projet

Ingénierie