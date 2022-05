Nicolas HENNESSY

D'intermittent du spectacle, à projectionniste. De photographe à concepteur réalisateur graphique.

Autodidacte et en constante évolution. J'aspire à découvrir le maximum de choses afin de me forger le maximum d'expériences.



Mon expérience et mon passé atypique m'ont donné beaucoup de qualités aujourd'hui indispensable. J'offre une vision différente de la communication. Le contenu est tout aussi important que le contenant.





Aujourd'hui, en pleine reconversion professionnelle, je quitte mon poste de projectionniste dans un cinéma art et essai pour pouvoir intégrer une agence de communication, publicité. Comme opérateur PAO, ou graphiste.



En tant que graphiste free-lance, je met en place des projets afin de me forger une expérience conséquente.



Je souhaite par la suite évoluer vers technicien pré-presse, ou chef de projet.

Je souhaite réorienter ma carrière en utilisant mon passé atypique pour apporter un nouveau regard sur la communication.



Utiliser la communication via l'art et la culture pour:

■ renforcer ou créer des liens.

■ renforcer ou créer un tissu social.

■ renforcer ou créer un réseau commercial.

■ renforcer ou créer une dynamique industriel.

■ Communiquer simplement, efficacement.



Trouver la valeur juste, et pas juste de la valeur.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

EDGE

Adobe Premiere

Wordpress

Microsoft Office

JavaScript

HTML

CSS 3

Acrobat Pro

Adobe InDesign

Adobe Dreamweaver

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop