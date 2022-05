Nicolas HENOCQ

Après plusieurs années d'expériences dans le monde de l'informatique, j'ai évolué vers un poste permettant de mettre en oeuvre mes compétences aussi bien techniques que relationnelles.



Mes compétences Techniques :



• Systèmes : Windows Serveur 2003/2008/2012, Linux : Centos, Debian, Nagios, Zenoss.

• Virtualisation : VMware 4.1,5.1,5.5 et HYPER-V V2

• Administration serveurs : IIS 8.0, DNS interne et externe,Sharepoint foundation 2010, SharePoint 2013 Entreprise, Veeam Backup 7/8, Exchange 2010/2013, SFTP, FTP,SCCM 2007, WSUS, Active Directory, Google Apps.

• Réseaux : switch Cisco , Wifi Aeorohive, VOIP AVAYA, Ucopia, switch HP.

• Sécurité : : Firewall Stonesoft V5.8, Firewall Checkpoint R75, Firewall Zyxel USG 200, VPN SSL Juniper 2500, F5 load balancing, Alteon, ISA server 2004, Squid (proxy), GPO.

• Base de donnée : SQL server 2008/2012/2014 Always-On.

• Méthode : ITIL.



Mes compétences Fonctionnelles :



• Etude de l’existant et audit des infrastructures.

• Rédaction du cahier des charges.

• Gestion et suivi des livrables.

• Mise en place et gestion du SI.

• Formation.



Langue :



• Anglais : lu, écrit, parlé





