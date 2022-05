Nicolas HENON

Je suis Nicolas, 31 ans, très sportif, curieux , passionné de blues et de voyage.



J'ai validé un Master1 de marketing en 2006 (école supérieure EFFICOM)



Je possède 4 années d'expérience en marketing et communication (2nd oeuvre Bâtiment et automobile).

Ainsi que 5 années 1/2 d'expérience commerciale terrain, en tant que Chef de Secteur en Parfumerie et de responsable régional en lunetterie.



Je suis ouvert à des opportunités professionnelles m'ouvrant à plus de responsabilités et de stratégie, comme responsable commerciale, responsable de réseau, responsable régional ou des fonctions marketing stratégiques.



Mes compétences :

Vente B2B

Marketing stratégique

Stratégie de communication

Marketing opérationnel

Communication

Marketing direct

Merchandising