Nicolas HENRIOT

Titulaire d’un titre professionnel de niveau III en tant que technicien supérieur en réseaux informatiques et télécommunications. J'ai le PERMIS B



Lors de ma formation, j’ai pu travailler sur des technologies et solutions de virtualisation Hyper V, ESXi, Cirtix. Déployer des serveurs de messagerie Exchange, Lotus Note. Conception de l'administration d’Active Directory, mettre en place réplication RODC.

Réaliser des infrastructures nomadisme VPN.

Comprendre le fonctionnement des infrastructures réseau DATA, WAN, LAN.

Configurer, installer des OS et leurs services sur Debian, Windows Server 2012 R2.

Mettre en place de réplication RODC.



Mes compétences :

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Visual Basic for Applications

VMware

SQL

PC Hardware

MySQL

Microsoft Publisher

Microsoft Office

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

LAN/WAN > LAN

HTML

Cisco

WAN

DHCP

LAN

DNS

MDT

IPBX

ADK

VLAN

VNC

Proxy

SFTP

SSH

Proxmox

RDP

SIP

WLAN

Linux

NAT

Wireshark

VoIP

PXE

Debian

Téléphonie sur IP

Zimbra

Microsoft Exchange

VMware ESX

Hyper-V