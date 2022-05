Nicolas HENRY

Vendeur depuis cinq années dans un Espace Culturel E.Leclerc, j’ai pu acquérir et développer des compétences telles que la rigueur et l’organisation dans la gestion de mes différentes fonctions telles que:

- Accueil, conseils et encaissements des clients

- Gestion du rayon (mise en valeur et approvisionnement des produits)

- Gestion et suivi du SAV

- Préparation des soldes, des inventaires

- Travail en équipe (entraide, conseils)

- Montage vidéo des prochaines sorties (films, jeux-vidéos et livres)



De plus, j'apprécie d'être au contact des clients afin de les orienter dans leur démarche d'achats ou dans leur demande de renseignements.

Tout en étant autonome, je possède un bon sens relationnel ce qui me permet de travailler facilement en équipe.



Mes compétences :

After effects

Dessin

Informatique

Internet

Maintenance

Montage

Monteur

Monteur truquiste

Peinture

Site internet

Truquiste

Acheteur technique

Microsoft Excel

Microsoft Word

Internet et les nouvelles technologies