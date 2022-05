Nicolas HERBAUT

Résumé



Je travaille depuis 19 ans chez uni-packaging, je suis passé par plusieurs postes au sein de l'entreprise :

Aide imprimeur

Aide complexeur

Découpeur

Maintenance

Conducteur hélio 8 et 10couleurs

Coloriste

Assistant technique.

responsable service encre et colle

Et actuellement responsable de production

Connaissance de la chaîne graphique dans sa globalité :

Photogravure, impression héliogravure

Gestion de la couleur

BAT

Connaissance du secteur / réseau des arts graphiques

Approche marketing

Capacité à travailler en équipe

Rigueur, sens du détail et de la qualité

Volonté de comprendre et bien faire les choses au travers de partenariats de qualité et de confiance

Audit fournisseur

Optimisation des coûts des prestations de la chaîne graphique



Mission de 7 mois au sein du groupe dans une autre usine ( entreprise spécialise en papier,complexage en ligne solvant, hb , thermo )

- déménagement parc cylindres, machine.

- mise en place zone stockage, rayonnage, emplacement cylindres.

- formation d'un responsable technique, méthodes.

- responsable de production, (planning pour 50 personnes)

- mise en route hélio complexage en ligne solvant.

- complexage sans solvant .

- impression sleeve

- impression pvc souple

- impression cold seal



Mes compétences :

Qualité

Colorimétrie

Logistique

Production

Packaging