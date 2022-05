Nicolas HERMANT

Étudiant de l’Université de Technologie de Compiègne j’ai suivi la spécialisation « Acoustique et Vibrations Industrielles » de la formation « Génie mécanique ». Par la suite, j’ai effectué le Master « Acoustique and Vibrations » de l’Université de Chalmers à Göteborg en Suède. Je réalise en ce moment mon projet de fin d’études au CSTB Grenoble au sein du pôle Acoustique des Salles sur les limitations, l’amélioration et la validation du logiciel du tir de simulation acoustique ICARE, développé au CSTB.



De part mes études et mon projet au CSTB ainsi que mon stage chez Renault, j’ai pu me familiariser avec les techniques numériques utilisées en acoustique, à la mesure acoustique, au traitement du signal et j’ai acquis un goût certain et une expérience dans le domaine de la R&D. Ce stage à d'ailleurs donné lieu à une présentation au Congrès Français d'Acoustique 2010 à Lyon.



J'ai une bonne connaissance des outils de CAO (Catia V5, Pro Engineer volumique et surfacique), et j'ai une très bonne maîtrise des logiciels d’analyse par éléments finis (I-Deas, Abaqus) ainsi que les logiciels d’acoustique des salles (CATT-Acoustic, Room Acoustic, Fuzzmeasure, ICARE) et de traitement du signal (Matlab).



Je parle un anglais courant et espagnol de niveau pratique.