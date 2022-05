Nicolas HERMET

S'il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problèmes.



Si cette phrase peut paraître quelque peu laxiste de prime abord il n'en est rien. Elle définit d'ailleurs assez bien mon comportement face à un nouvel enjeu. Comme vous pourrez le constater, j'ai du faire face à une assez grande variété d'entre eux. Et, bien que n'ayant quasiment jamais eu les bagages nécessaires pour les aborder, j'ai toujours surmonter les challenges avec succès.**



Comment ?



Simplement en restant vigilent, car de temps à autres le seul problème que vous rencontrer c'est de voir que vous n'en avez pas. Je vous l'accorde cela reste rare, mais pour les cas les plus courant, savoir prendre du recul, penser différent (toujours), construire des relations interpersonnelles, savoir où trouver les informations complémentaires, et ... être un tantinet (voir très) minimaliste permet de se sortir avec brio de n'importe quel enjeux, challenge, projet, problème majeur.

Bien sur, je n'oublie jamais de garder mon sens de l'humour ainsi qu'un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle. C'est de là que je tire la force de faire face à n'importe quelle situation, ou pression.



Voila principalement ce qui peut me résumer.



Mes compétences :

Scilab

VBA

Excel

Catia v5

ANSYS Workbench

Bon relationnel

CFD

Mécanique des fluides

Thermodynamique

Gestion offshore

Combustion

Accompagnement au changement

Esprit d'équipe

Microsoft PowerPoint

Organisation d'évènements

Relations clients

Support client

Test logiciel

Ingénierie

Communication de crise

Abaqus/CAE

Fortran

Autodidacte

HP Quality Center

Prise de parole

Microsoft Word

Python

Atole

Management

Microsoft Windows

Outils d'essais en vol

Microsoft Outlook

Innovation

MATLAB

Ansys Fluent

Méthode des éléments finis