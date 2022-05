Nicolas HÉRON

Depuis la fin des mes études, j'ai décidé de travailler dans le domaine du développement logiciel. Mon parcours professionnel s'est fait dans plusieurs domaines fonctionnels : médical, Industrie, Assurance, etc..



J'interviens depuis plusieurs années dans des missions autour des nouvelles technologies J2EE, SOA, ESB :

Mise en place d'architecture logicielle autour de ces technologies J2EE 6, Maven, Hudson/jenkins, etc..,

Mise en place d'outils d'intégration (SOA, ESB) comme OpenESB dont je suis contributeur et cofondateur de la nouvelle communautéArray

Mise en place de logiciels agiles en utilisant le moteur de règles Jboss Rules (Drools je suis contributeur)

Cofondateur du JUG (Java User Group) du nord: ChtiJUG (www.chtijug.org)





Voici mes coordonnées

mob : 06-81-11-58-88

email : nicolas.heron@free.fr