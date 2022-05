Nicolas HERRAN

Senior consultant et formateur expert en AMOA, j’ai accompagné plusieurs dizaines de chefs de projet et directeurs de projet en AMOA et conduite de projet dans l’acquisition des bonnes pratiques permettant d’assurer la qualité des cahiers des charges et des spécifications fonctionnelles, notamment pour : AXA, Pages Jaunes, BIC, Air France, la Française des Jeux...

Je dispose aussi d’une excellente expérience et pratique des référentiels, méthodes et normes : CMMi, Iso 9001, UML, Scrum, méthodes agiles.



Diplômé de l’Ecole Centrale Lyon et titulaire d’un Master en Génie des Systèmes Industriels de l’Ecole Centrale Paris, j’ai intégré Telys en 2007 après une expérience de 6 ans en organisation et logistique où j’ai été responsable des études transversales au sein de La Poste, responsable Organisation Transport & Logistique et enfin Consultant-Formateur en logistique et logistique tertiaire.



Fort de ma formation polyvalente de haut niveau et de ma double compétence (Management de projets SI et Formateur), j’ai participé avec succès au pilotage de nombreux projets d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) sur toutes les phases d’un projet (recueil et analyse des besoins, élaboration de cahiers des charges, conception fonctionnelle, développement et recette) et ce, dans des secteurs et des métiers variés : industrie et distribution (Bic, Manutan International), e-commerce (Pixmania), maintenance aéronautique (Air France Industries), eau et assainissement (SAUR, Veolia), exploration et production pétrolière (PERENCO), assurance (AXA, Banque Postale Prévoyance).



Mes compétences :

Modélisation

Méthodes agiles

AMOA SI

Management

Architecture fonctionnelle

Formation

Gestion des exigences

Coaching

Data Science

Big Data

R

Hadoop

MongoDB

Python