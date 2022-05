Nicolas HERVE

Collaborateur direct du Maire de la Ville de Chantepie (collectivité mais aussi véritable PME de 150 agents et 15 Millions d'euros de budget), ma fonction actuelle et l’expérience acquise dans mes précédents postes m’ont permis d’optimiser ma capacité à diriger des équipes. J’ai également pu développer une forte propension à gérer l’urgence, tout en prenant le recul nécessaire pour mettre en oeuvre une stratégie et pour définir les priorités avec efficacité et sérénité.

Mobile, doté d’une importante capacité de travail, je sais également répondre aux exigences fortes et m’adapter au cadre fixé avec rigueur et organisation. Je mets en oeuvre les moyens nécessaires pour répondre aux objectifs en recherchant l’efficacité, en toute autonomie, et en m’assurant de bien informer les référents en lien avec les dossiers qui me sont confiés. J’ai une grande culture du résultat, de la bonne gestion, du sens des responsabilités et de la confidentialité. Cela m'a permis de contribuer activement à la réélection du Maire en 2014.

J'ai un sens aiguisé de l’anticipation, de la concision, du respect de la hiérarchie, tout en gardant un fort sens de l’initiative et de la prise de décision.

Ma polyvalence reconnue me permet de m’adapter rapidement aux différentes situations ou interlocuteurs, que ce soit dans le secteur public, privé ou associatif, avec une vision transversale.

Courtois, attentif à entretenir des relations humaines positives et des réseaux de contacts au service de la performance, j’attache de l’importance à la convivialité et à l’écoute des autres.



Mes compétences :

Direction générale

Communication

Marketing

Politique

Management

Finance

Développement durable