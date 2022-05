Nicolas HETIER

Responsable commercial et marketing en environnement technique BtoB

16 ans d'expérience dans différentes sociétés internationales : Philips, Sylvania, Artemide, Rexel, Fagerhult.

Double compétence Vente et Marketing.

Connaissances détaillées des produits, marchés, tendances, applications liés au secteur de l'éclairage.



Compétences clés :

Négocier

Conseiller

Développer

Créer

Communiquer



Qualités :

Relationnel

Pragmatisme

Endurance

Ecoute

Sens des affaires

Esprit d'équipe

Combativité



Réalisations :

Expériences commerciales réussies avec montages d'affaires concrétisées en mode Prescription et croissance systématique des secteurs OEM et DOM-TOM en responsabilité. Mises en place de partenariats grands comptes (Sidel/Club Special Lighting/Projets Prescription)

Expertise marketing liée à mes études et mon expérience de chef de produits : lancement de nouveaux produits (lampes basse consommation), création d'outils d'aide à la vente, lancement de campagnes promotionnelles, participation aux appels d'offre GSA/GSB (Casino), conduite de projets transversaux merchandising (packaging)



Pour me contacter directement : nicolashetier@yahoo.fr ou tel 06 89 61 09 76



Mes compétences :

Prescription

Marketing

Vente

Développement commercial

LED

Négociation

Grands comptes

Key account management

Chargé d'affaires

Gestion de projet

Innovation