Nicolas HEYTE

Professionnel de la grande distribution et de la vente en retail, j'ai complété mon cursus professionnel par un parcours en Master commerce et gestion tout en restant en activité.



Convaincu de la nécessité d'être en permanence à l'écoute des changements du marché j'ai sans cesse cherché à innover.



C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de me lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat en y apportant toute mon inventivité et mon énergie.



Mes compétences :

COMMERCE

Directeur de magasin

Formation

magasin

Management

Optique