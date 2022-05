Nicolas HILMOINE

Mon credo ? contribuer à la rentabilité des entreprises avec des achats agiles.



Des achats agiles que j’adapte à l’environnement économique de l’entreprise avec les leviers les plus affûtés voire inattendus.



Ces leviers sont notamment les négociations commerciale et juridique, la standardisation de composants, la rationalisation de panels fournisseurs, le « redesign to cost » et même la fabrication additive de composants pour des achats projet.



Des achats agiles qui se fondent parfaitement dans l’organisation de l’entreprise.

Je conduis des changements d’organisation pour déployer les achats en amont des projets, ceci afin d’anticiper les risques achats et de préserver la marge des projets.

Plus généralement je définis la gouvernance achat en figeant les rôles et responsabilités de cette fonction dans l’entreprise, en cohérence avec les objectifs de l’entreprise.



Et enfin des achats agiles parce qu’ils s’appuient sur des équipes compétentes.

Je recrute, développe, spécialise et accompagne dans leur progression les équipes achats (#10 personnes) dans des environnements nationaux et internationaux.



Je m’implique pleinement pour que la fonction soit reconnue, aujourd’hui, comme stratégique dans les entreprises ou organisations.



J’ai toujours cette exigence d’utiliser à bon escient, au profit de mon entreprise, les idées innovantes des fournisseurs. Ma curiosité, ma persévérance et mon goût pour la culture technique sont de précieux alliés pour comprendre « comment ça marche » et me positionnent pour être un interlocuteur fiable et reconnu, au sein et à l’extérieur de l’entreprise.



Je sais m’adapter et naviguer avec diplomatie dans des organisations complexes et renforcer le lien, entre les fournisseurs, les différentes fonctions de l’entreprise, de la production au BE en passant par la qualité, la finance etc. pour que les achats contribuent de façon décisive aux succès de l’entreprise.

































Mes compétences :

Chef de marché

Négociation

DESIGN TO COST

SOURCING

INDUSTRIE

COMMODITIES

Management

ACHATS

ENERGIE

Achats techniques

Suivi des fournisseurs

Veille économique

Veille technologique

Achats internationaux

Négociation contrats

Négociation achats