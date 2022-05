Nicolas HILMOINE

J'ai travaillé pendant 16 ans dans la grande distribution en tant que Responsable Secteur Caisses.

Tout au long de ma carrière, la gestion des hommes était ma principale activité.

La qualité du service aux clients est ma priorité. Satisfaire leurs besoins et leurs envies, leur faire passer un moment le plus agréable possible pour leur donner envie de revenir.



Mes compétences :

Management

Gestion d'équipe

Service clients

Formation

Recrutement

budgets

Microsoft Office