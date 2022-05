Nicolas HINDERHOLTZ

Objectif :



* Répondre aux attentes des entreprises souhaitant trouver une solution « clé en main » adapté à leurs structures et répondant à leurs problématiques.

* Partagé ma passion pour la culture Asiatique avec le grand publique à travers d’échanges divers.

* Rencontrer et échanger avec des professionnels du bien-être ou intéresser par ce domaine.



Mon expertise est concentrée sur l’art du massage traditionnel asiatique à but non thérapeutique.

Mes connaissances ont été acquises en Thaïlande du Nord (province de Chiangmai) et dans le sud de l’Inde (Etat du Kerala).

Afin d’agrandir mon domaine de compétence chaque année je retourne me former et me ressourcer en Asie, cette nécessité m’aide à garder l’état d’esprit nécessaire à la bonne pratique du massage traditionnel dans le respect des règles ancestrales Asiatique



Polyvalent, je travaille aussi bien en B2C en accueillant les particuliers dans mon cabinet situé à quelques minutes du quartier d’affaire de la défense, ou en B2B en proposant des solutions « clé en main » pour répondre aux attentes des entreprises aussi bien en termes de coût que de service.

Mon objectif est d’offrir une écoute et un service de qualité.



Comme « Etre indépendant » n’est pas synonyme d’isolement, mon réseau professionnel me permet de répondre à toutes demandes nécessitant la présence de plusieurs praticiens ou praticiennes.

Passionné, compétent et fiable nous serons ensemble, en mesure de répondre à tous types de demandes allant de la prestation récurrente en entreprise à l’événement professionnel ou personnel.



Je crois intimement qu’un réseau multidisciplinaire de professionnels passionnés est la base pour le développement prospère de toute entreprise.

Dans ce sens n’hésiter pas à me contacter pour que nous puissions échanger autour d’intérêts commun.

Je serai ravi, également, de répondre à toutes personnes ayant des questions concernant mon domaine d’expertise.



