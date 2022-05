Nicolas HOAREAU

Créateur graphique et d'expériences digitales. J'ai navigué les eaux du web depuis plus de 15 ans.

Traducteur de formation, devenu web designer par passion.



En mode start-up dès les années 2000, j'ai enfilé plusieurs casquettes des métiers du digital.



Tour à tour ou en même temps chef de projet, DA, graphiste, motion designer, UI designer, mon appétence pour les nouvelles technologies et le monde de l'IT m'a amené à créer une web agency en 2002 et à expérimenter et innover dans les domaines des interfaces tactiles, des applications connectées, des systèmes temps réels et de l'expérience utilisateur.



Aujourd'hui, fort d'une expérience B2B et B2C dans les domaines de l'énergie (EnR, transition énergétique, électricité …), de la santé (mutuelles, assurances, …), de la banque et de l'immobilier, je propose la réalisation de films animés (Motion Design) et une expertise scénographique pour l'habillage et la diffusion lors de spectacles et événements.



Et depuis 5 ans, j'enseigne After Effects, Cinema 4D et tout ce qui touche au Motion Design ainsi que des modules de formation centrés sur l'expérience digitale à L'Ecole Supérieure des Arts Modernes (ESAM Design) à Paris.



Mes compétences :

Webdesign

Compositing

Multimedia

Graphiste

After effects

Motion design

Effets spéciaux

CINEMA 4D