Blandine BOYER

12 ANS D'EXPÉRIENCE EN CONCEPTION ET CONDUITE DE PROJETS WEB

Sites web, intranet, extranet, applications web, blog...



Compétences:

Conception éditoriale, ergonomique et fonctionnelle - Réalisation de l’architecture de l’information et des principes de navigation (arborescence et story board) - Management et gestion de projet - Création, communication et promotion - Rédaction, animation du contenu et suivi éditorial



Atouts:

Trilingue anglais/espagnol - Opérationnelle - Polyvalente – Autonome - Sens de l’organisation et de la planification - Aptitudes au management et au travail en équipe - solides connaissances des outils et des pratiques liées au web et aux systèmes d’information



Mes compétences :

Conception

Conduite de projet

Ergonomie

Formation

Internet

Multimedia

Web