Nicolas HODEAU

Ingénieur d'étude avec 3 ans et 6 mois d'expérience dans le domaine bancaire, je recherche un poste d'analyste/programmeur, intégrateur ou de chef de projet.

.

Fiable, autonome et serviable, votre équipe pourra compter sur moi comme une ressource de qualité.



Aujourd'hui, chef de projet, responsable d'applications, et intégrateur je suis capable d'intervenir sur toutes les phases de la vie d'un projet ou d'une application.



Mes expériences m'ont permis d'acquérir des compétences autant techniques que managériales. Toujours à la recherche de l'efficacité, je n'hésite pas à proposer de nouveaux processus pour dynamiser de manière pereine le travail de toute l'équipe.



Mes compétences :

JavaScript

SQL

PHP

Java EE

Gestion de projet

JQuery