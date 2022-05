Nicolas HODEAU

Après avoir travaillé pendant plus de 10 ans dans différentes SSII ou dernièrement chez un client final, je me suis lancé en tant qu'indépendant.

Je travaille avec des sociétés qui n'ont pas de service informatique en interne (TPE) mais aussi au sein de PME en tant que renfort / conseil

Je m'implique auprès des TPE (interventions ponctuelles ou dans le cadre d'un contrat) pour optimiser leur maintenance informatique et j'interviens auprès des PME en tant qu'administrateur ou technicien système et réseau (support, déploiement, migration, administration, virtualisation, sauvegarde).



Mes compétences :

Active Directory

VMware (VCP 410)

Microsoft Exchange / Lotus Notes

Microsoft Windows Server

Support informatique

Maintenance informatique

Réseaux informatiques & sécurité